Олег Иванов: неконтролируемые расходы были всю жизнь, в 2008 году – BMW X5 и часы

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о крупных тратах, которые он делал за свою карьеру.



«Были ли неконтролируемые расходы? Ха. Всю жизнь. Но сейчас, понятное дело, неконтролируемые расходы не приветствуются. Потому что все деньги уже… (Смеется). Из таких трат сейчас, наверное, только на 100-й бензин.



Самая дорогая спонтанная покупка? Часы, машины. Цифры перепутал, а на кассе сказали другую сумму. Отступать было уже некуда. „Ламборгини“ за 10 миллионов? Не, я столько не зарабатывал. Например, 2008 год – новый BMW X5 и часы какие-то», — приводит слова Олега Иванова «РБ Спорт».



Иванов является воспитанником «Спартака». За время профессиональной карьеры он успел поиграть в таких командах, как «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат».

Новость по теме Олег Иванов: заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться от свободного времени