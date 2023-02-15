Олег Иванов: Слуцкий ушёл из «Рубина» как Ельцин

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о том, что сказал на прощании с командой бывший главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.
«Думаю, он сам расскажет, что сказал команде, когда уходил. Что-то ироничное было, но не в этом духе. Можно сказать, он – как Ельцин: «Я устал, я ухожу». Плюс-минус так и было», — приводит слова Иванова РБ Спорт.
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года, а покинул пост 15 ноября 2022 года. За неполных три года Слуцкий доводил команду до четвёртого места в РПЛ в сезоне 2020/2021. Но уже в сезоне 2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу.
На данный момент «Рубин» идёт на третьем месте в Первой лиге с 37 очками.
В нынешнем сезоне Первой лиги Олег Иванов сыграл за «Рубин» в 14 матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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