Олег Иванов: Дзюба помог бы «Рубину», с чего бы его эпоха должна заканчиваться?

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался насчёт текущей формы российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Помог бы нам Дзюба? Конечно, помог бы, — заявил Иванов. — Мне кажется, после ухода из «Зенита» его полстраны звало. Да, он тренировался с нами, но мы прекрасно понимали, что это только поддержание формы.

Сейчас футбол чуть-чуть поменялся. Думаю, тому же Артему было бы некомфортно в «Факеле» или «Торпедо». Не потому, что это слабые команды, а потому, что стиль игры не подходит.

Эпоха Дзюбы подошла к концу? Нет. С чего она должна была подойти к концу? Из-за того, что он поехал в команду, где не нужны нападающие? Он вышел в первой игре за «Адану», забил, а потом получилось так, что команда играла вообще без номинального нападающего. Наверное, это говорит о том, что, либо президент очень сильно хотел Артёма, не посоветовавшись с тренером, либо был какой-то конфликт. Мы же не знаем всё до конца», — приводит слова Иванова РБ Спорт.

8 февраля 2023 года «Локомотив» объявил о подписании контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий уже прибыл в расположение команды.