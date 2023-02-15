Гафин: «Динамо» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Бувачем
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о спортивном директоре Желько Буваче.
«Те положительные моменты, которые случились с нашим клубом за последние годы, в немалой степени — заслуга Желько. Бувач не самый публичный человек, и порой нашим болельщикам трудно оценить значимость его влияния на процессы внутри клуба. Но в общем и целом то, что сделано — его большая заслуга. Поэтому клуб заинтересован в продолжении сотрудничества.
Помимо того, что Желько — большой специалист, он ещё и очень порядочный человек. Бувач сам проявил инициативу и сказал, что готов работать, пока он нужен клубу. Мы очень признательны Желько за его работу и позицию», – приводит слова Гафина Sport24.
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