Гафин: «Динамо» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Бувачем

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о спортивном директоре Желько Буваче.



«Те положительные моменты, которые случились с нашим клубом за последние годы, в немалой степени — заслуга Желько. Бувач не самый публичный человек, и порой нашим болельщикам трудно оценить значимость его влияния на процессы внутри клуба. Но в общем и целом то, что сделано — его большая заслуга. Поэтому клуб заинтересован в продолжении сотрудничества.



Помимо того, что Желько — большой специалист, он ещё и очень порядочный человек. Бувач сам проявил инициативу и сказал, что готов работать, пока он нужен клубу. Мы очень признательны Желько за его работу и позицию», – приводит слова Гафина Sport24.

Новость по теме Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал об интересе ряда клубов к Арсену Захаряну