Олег Иванов: если Промес окажется виновным, «Спартак» должен разорвать контракт

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о сложной ситуации вокруг статуса голландского атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Для «Спартака» он реально много делает в плане достижения результата. С моральной точки зрения ведь ничего ещё не доказано. Дело идёт, но приговора нет. Если он будет, то, думаю, и от «Спартака» будут какие-то шаги. Есть поговорка: «Не пойман – не вор». Пока идёт следствие, ты ещё не наказан. Например, Дани Алвеса поймали и сейчас судят, но он же пока не виновен. Если докажут, тогда его новый клуб из Мексики разорвёт с ним контракт.
Что делать «Спартаку», если его признают виновным? Мне кажется, если человек реально виновен — связан с наркотиками, убил человека, ограбил бабушку — по-любому должно быть какое-то наказание. Так что «Спартак» должен разорвать или приостановить соглашение. Что футболист будет делать дальше – уже его дело. Я считаю, что преступник должен сидеть за решёткой, это объективно. Но пока он под следствием, он не преступник» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Из-за идущих судебных процессов «Спартак» не взял Промеса на сборы в ОАЭ и Турцию. Московский клуб опасается, что футболиста могут экстрадировать в Нидерланды. Суд над Квинси Промесом состоится 3 марта.
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