Олег Иванов: РФС не надо никуда рыпаться, весной всё пойдёт на поправку

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался насчёт возможного перехода российского футбола в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я считаю, что вообще не надо никуда рыпаться. Думаю, весной всё пойдёт на поправку. Ну, перейдём мы в Азию – там какой-нибудь человек скажет: «Не хочу с ними бегать». Что тогда? Надо просто оставаться и ждать. Азия – это совсем другое. У меня все, кто там играл, говорят, что там температура +50. Куда мы поедем?», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

С весны 2022 года российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований. В конце прошлого года было принято решение о создании рабочей группы в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК. В январе сообщалось, что УЕФА заинтересованы в возвращении российских команд.