«Боруссия» Д — «Челси»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало матча — в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Челси» находится на 10-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ответная встреча команд запланирована на 7 марта, игра пройдёт в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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