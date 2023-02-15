Российские хакеры устроили атаку на сайт украинского клуба «Минай»

Официальный сайт украинского клуба «Минай», футболисты которого накануне подрались с игроками «Шинника», подвергся хакерской атаке и «упал». Над этим поработали российские хакеры, которые решили поддержать российских футболистов и устроить украинцам проблемы со связью, информирует телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным российских СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».
Видео-фрагмент драки «Миная» и «Шинника»:
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