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Галтье — о 0:1 с «Баварией»: мы разочарованы. Когда я хотел выпустить Мбаппе, они забили

Галтье — о 0:1 с «Баварией»: мы разочарованы. Когда я хотел выпустить Мбаппе, они забили
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Конечно, мы разочарованы. Но мы знали, что сегодня никто не выйдет в следующий раунд и не вылетит. „Бавария“ здорово давила, когда у нас не было глубины. Я подозревал, что если мы будем играть так, без глубины, без вертикальности, то у нас будет очень трудный первый тайм. К сожалению, когда я хотел выпустить Мбаппе, они забили.

Они заставили нас попотеть, но мы могли лучше использовать крайних защитников. „Бавария“ заслужила гол, потому что провела хорошие 60 минут, но затем мы заиграли гораздо лучше. Мы наладили командные действия на поле в течение последующих 25 минут и превосходили соперника на этом отрезке. В итоге всё решили мелочи», — приводит слова Галтье официальный сайт УЕФА.

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