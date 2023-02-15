«Боруссия» Д — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Челси» находится на 10-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ответная встреча команд запланирована на 7 марта, игра пройдёт в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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