«Это лучший матч в моей карьере в Лиге чемпионов». Пиоли — о победе над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0).



«Это был сложный матч, мы играли с сильной командой. «Милан» был хорош. Мы действовали осторожно. «Милан» успешно реализовал свой план. Мы хорошо поработали как команда, показали компактный футбол. Единственное, о чём я жалею, что мы не забили второй гол. «Тоттенхэм» силён, это только первый матч. Второй будет ещё важнее. Однако эта игра придаёт нам уверенности.



У «Милана» хорошо получилось проводить атаки через быстрые фланги. Де Кетеларе? Ему нужно было время, чтобы набрать форму. Теперь он в порядке. Когда он вышел на поле, я сказал ему: «Это твой шанс, ты можешь забить гол, поверь».



«Милан» старался быть агрессивными. Это то, что мы должны были сделать. У нас был слишком большой отрезок, когда мы не показывали лучшие качества. Эта победа имеет фундаментальное значение для морального духа. Возможно, мы не привыкли к тем ожиданиям от нас, которые сами и создали, у нас был спад, но я уверен, что мы снова будем играть в свою игру. Я всегда верил в ребят. Этот матч — лучший в моей карьере в Лиге чемпионов», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.