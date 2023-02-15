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«Барселона» оценивает Фати в € 100 млн. На него претендуют топ-клубы АПЛ

«Барселона» оценивает Фати в € 100 млн. На него претендуют топ-клубы АПЛ
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Футболист «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Барселона» оценивает свою молодую звезду в € 100 млн, информирует Caught Offside.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что несколько клубов связались с агентом Фати, чтобы узнать о возможности трансфера. В текущем сезоне 20-летний нападающий отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Сегодня в рамках 21-го тура Примеры команда сыграет в гостях против «Вильярреала».

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