«Барселона» оценивает Фати в € 100 млн. На него претендуют топ-клубы АПЛ
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Футболист «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Барселона» оценивает свою молодую звезду в € 100 млн, информирует Caught Offside.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что несколько клубов связались с агентом Фати, чтобы узнать о возможности трансфера. В текущем сезоне 20-летний нападающий отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.
«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Сегодня в рамках 21-го тура Примеры команда сыграет в гостях против «Вильярреала».
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