Гвардиола: Зинченко воспользовался своим шансом так, как будто он был его последним в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об украинском футболисте «Арсенала» Александре Зинченко, который ранее выступал за «горожан».
«Здесь все его любят, он был важной фигурой в нашем клубе. Что мне понравилось в Александре, так это то, что в первые годы мы хотели передвинуть его, потому что думали, что он не будет много играть. Но он сказал: «Нет, я буду бороться за свою позицию». Я сказал: «Алекс, это сложно. У меня много игроков на твоей позиции под номером 10», но он сказал: «Нет, я буду играть здесь».
Он тренировался действительно хорошо. У него никогда не было плохого выражения лица, всегда хорошее поведение. И когда футболисты не играют, они иногда говорят, что не хотят что-то делать, но он был полной противоположностью: проводил дополнительное время в тренажёрном зале, работал.
Были обстоятельства с большим количеством травм, а мы очень хотели видеть его на позиции крайнего защитника. Он воспользовался возможностью так, как будто это был его последний шанс в мире. Это означает, что он хороший игрок, обладающий хорошим мышлением.
Затем произошёл его переход в «Арсенал». Микель Артета знает его очень хорошо, потому что они работали вместе, и он верил в это, пытался сделать наш процесс развития лучше. Я рад за него. Всё идёт хорошо», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
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