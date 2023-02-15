«Динамо» — «Алания»: команды объявили стартовые составы на товарищеский матч

Сегодня, 15 февраля, состоится товарищеский матч московского «Динамо» и владикавказской «Алании». Игра пройдёт в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:00 по московскому времени

Команды объявили стартовые составы на товарищеский матч:

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Майстрович, Маричаль, Паршивлюк, Александров, Захарян, Сулаквелидзе, Грулёв, Гладышев, Тюкавин.

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, Кочиев, Плиев, Галоян, Цараев, Тарба, Гурциев, Петров, Гиоргобиани.

Пресс-служба московского «Динамо» подчеркнула, что Даниил Лесовой и Матиас Норманн не сыграют в матче с «Аланией» по решению медицинского штаба.

Интересно, что в 2022 году эти команды встречались в матче 1/2 финала Кубка России. Тогда «Динамо» одержало разгромную победу со счётом 3:0.