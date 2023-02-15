«Мы будем защищать титул до последнего дня». Гвардиола — о борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге с «Арсеналом». Лондонцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 51 очко за 21 матч. «Манчестер Сити» находится на второй строчке — 48 баллов после 22 игр.
«Мы будем защищать этот титул до последнего дня. Самая большая мотивация в том, что я не хочу покидать Премьер-лигу потому, что мы не были теми, кто мы есть.
Если бы «Арсенал» обыграл нас, потому что они были лучше, я был бы первым, кто поздравил их, как я всегда делал в карьере. Мы хотим, чтобы это была борьба за то, что пока ещё у нас. Пусть попытаются забрать из наших рук. Это то, что я хотел бы сделать — бороться на максимуме, чтобы попытаться сохранить титул.
Если этого не произойдёт, то это потому, что другие были лучше. Мы должны принять это и совершенствоваться не потому, что мы сдались и не сделали всё, что в наших силах. Это то, за что я борюсь каждый день, и хочу, чтобы наши игроки позволили им почувствовать, какими мы должны быть как команда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в перенесённом матче 12-го тура АПЛ сегодня, 15 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.
Видео: Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
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