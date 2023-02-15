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Клубный чемпионат мира — 2023 пройдёт в Саудовской Аравии

Клубный чемпионат мира — 2023 пройдёт в Саудовской Аравии
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Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира 2023 года, который пройдёт с 12 по 22 декабря, информирует Федерация футбола страны. Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал прокомментировал решение ФИФА отдать возможность проведения турнира саудовцам.

«Мы гордимся этой возможность и с радостью будет приветствовать самые сильные футбольные клубы мира и их фанатов в нашем Королевстве", — приводит слова министра спорта официальный сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.

Напомним, в 2022 году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский «Реал». В финале турнира испанская команда обыграла «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу мадридцев.

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