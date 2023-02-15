«Моя цель — выиграть матч». Эрлинг Холанд — о встрече с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей статистике и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге с «Арсеналом».
«Забил уже 25 голов? Конечно, это ненормально. Но я понимал, что эта команда привыкла забивать по 100 голов за сезон. Поэтому как нападающий знал, что приду и буду забивать.
Моя цель — выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Моя цель — выиграть матч в среду.
Премьер-лига — это жесткая конкуренция. Каждая игра имеет большое значение. И когда мы проиграли «Тоттенхэму», казалось, что мы потеряли всё. А теперь вдруг мы снова в деле», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».
«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в перенесённом матче 12-го тура АПЛ сегодня, 15 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.
Видео: Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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