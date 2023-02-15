Месси и Неймар после матча с «Баварией» впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) впервые за 10 месяцев подошли к фанатам парижского клуба, сообщает RMC Sport.



По окончании встречи аргентинский и бразильский форварды отправились к трибуне болельщиков, извинившись и поблагодарив фанатов за поддержку. Также к болельщикам подошли Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.



Отмечается, что Месси и Неймар не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев. Напряжённость в их отношениях началась в марте 2022 года, после матча французской Лиги 1 с «Бордо». На той встрече фанаты «ПСЖ» освистывали всех игроков, особенно Месси и Неймара. Это было связано с вылетом парижского клуба из плей-офф Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду: