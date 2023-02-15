Павлюченко: продление Абаскаля — это доверие. Мне игра «Спартака» нравится, я только за!

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.
«Когда Абаскаль приходил в «Спартак», то говорили: «кто, куда, зачем?» Все смеялись. Потом, когда появился результат и рисунок игры, все очень быстро переобулись и стали поддерживать Абаскаля. Мы же люди какие — сначала надо в грязь, а потом надо целовать.
Если руководство посчитало нужным продлить, и если есть результата, то почему нет? Это и доверие со стороны клуба, и толчок. Тренер понимает, что и руководство, и футболисты доверяют. Не стоит говорить рано или не рано. Если есть результат, то почему нет? Я только за! Мне сегодняшняя игра «Спартака» нравится. Есть результат. Будет интересно понаблюдать за «Спартаком» после сборов, как они подготовились. Там «Зенит» надо как-то догонять (смеётся)», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 февраля 2023
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