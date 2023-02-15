Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о количестве касаний мяча. СМИ обращают внимание, что норвежский форвард редко касается мяча.



«Я должен оставаться сосредоточенным во время игры, потому что мяч может прилететь в любой момент. Когда я меньше всего этого ожидаю, мяч может оказаться прямо передо мной, и тогда я должен быть готов к действию.



Мне не нужно прикасаться к мячу каждую минуту, чтобы наслаждаться игрой. Я должен быть на свой позиции, перед воротами. Это то, на чём я сосредотачиваюсь», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом» в перенесённом матче 12-го тура АПЛ сегодня, 15 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.

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