Тренер «Рейнджерс» заставил игроков пропустить мяч в Кубке Шотландии в рамках фейр-плей

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Майкл Бил заставил игроков своей команды пропустить гол в матче 1/8 финала Кубка Шотландии с клубом «Партик» (3:2).



На 70-й минуте при счёте 1:1 игроку «Партика» оказывали медицинскую помощь, футболисты «Рейнджерс» выбили мяч в аут. После возобновления матча травмированный игрок хотел отдать мяч «рейнджерам» по правилам фейр-плей, но форвард «Рейнджерс» Малик Тиллман сам отобрал его, вышел один на один и забил гол.



В связи с этим главный тренер клуба Бил сказал своим игрокам пропустить мяч, после чего счёт снова стал равным — 2:2. Наставник «Партика» Иэн Маккол выразил коллеге благодарность, пожав ему руку. В итоге «Рейнджерс» забили победный мяч на 86-й минуте и вышли в 1/4 финала Кубка Шотландии.



Отметим, что 42-летний Бил ранее работал в тренерском штабе Стивена Джеррарда в «Рейнджерс» и «Астон Вилле».

Тренер «Арсенала» провёл тренировку с микрофоном: