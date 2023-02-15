Тренер «Арсенала» Артета высказался о «Манчестер Сити» перед очным матчем в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о «Манчестер Сити» и работе с тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в перенесённом матче 12-го тура АПЛ сегодня, 15 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.
«То, что они сделали за последние шесть лет — они абсолютно заслуживают этого. Как они играли, как боролись, как преодолевали трудности.
Когда я работал там, это был невероятный опыт на личном и профессиональном уровне — быть в то время с Гвардиолой, всем тренерским штабом и игроками. Как и любой другой опыт, это сделало меня лучше как человека, наверняка и как тренера тоже. Использую этот опыт для своей собственной карьеры.
Для нас задача состоит в том, чтобы достичь этого уровня. Нам нужно использовать этот вызов и эту энергию, чтобы сказать: «Это то, где мы хотим быть». Это уровень, к которому мы движемся.
Я никогда не побеждал Гвардиолу? Лично для меня речь идёт не о том, чтобы победить одного тренера, а о том, чтобы победить следующего соперника. В данном случае это «Манчестер Сити», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
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