Джо Коул: Лига чемпионов для «Челси» — это приятное отвлечение от АПЛ, где дела плохи

Бывший футболист «Челси» Джо Коул высказался в преддверии первого матча лондонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Соперником «Челси» станет дортмундская «Боруссия». Игра состоится сегодня, 15 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Я думаю, что «Челси» — одна из 10-11 команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом году. В кубковом футболе всё возможно. Это приятное отвлечение от АПЛ, где положение дел обстоит хуже, чем хотелось бы «Челси». Лига чемпионов становится как бы передышкой, потому что никто не ждёт, что „Челси“ выиграет еврокубок. Это освобождает от психологического груза, благодаря этому форма команды для игры в чемпионате может стать лучше», — приводит слова Коула Football.London.

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