«Ты сумасшедший!» Неймар — Павару после удаления защитника «Баварии» за фол на Месси
Поделиться
Стало известно, что сказал бразильский форвард «ПСЖ» Неймар защитнику «Баварии» Бенжамену Павару после удаления француза в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы одержали победу со счётом 1:0.
Павар получил вторую жёлтую карточку на 92-й минуте, совершив грубый фол на нападающем Лионеле Месси около штрафной «Баварии». По сообщениям Goal, Неймар подошёл к защитнику после того, как Бенжамену показали красную, и, указывая на голову, сказал: «Ты сумасшедший!»
Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
12:58
-
12:57
-
12:55
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:40
-
12:20
-
12:14
-
12:05
-
12:01
-
11:51
-
11:35
-
11:35
-
11:24
-
11:10
-
11:08
-
10:53
-
10:53
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:14
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:29
Партнерский контент