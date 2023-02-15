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«Ты сумасшедший!» Неймар — Павару после удаления защитника «Баварии» за фол на Месси

«Ты сумасшедший!» Неймар — Павару после удаления защитника «Баварии» за фол на Месси
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Стало известно, что сказал бразильский форвард «ПСЖ» Неймар защитнику «Баварии» Бенжамену Павару после удаления француза в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы одержали победу со счётом 1:0.

Павар получил вторую жёлтую карточку на 92-й минуте, совершив грубый фол на нападающем Лионеле Месси около штрафной «Баварии». По сообщениям Goal, Неймар подошёл к защитнику после того, как Бенжамену показали красную, и, указывая на голову, сказал: «Ты сумасшедший!»

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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