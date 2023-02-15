Коман установил рекорд Лиги чемпионов, одержав 39 побед в первых 50 матчах в турнире

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман установил рекорд Лиги чемпионов в первом матче 1/8 финала с французским «ПСЖ» (1:0). 26-летний футболист забил единственный гол в матче на 53-й минуте.



Как сообщает Opta, Коман одержал 39 побед в своих первых 50 матчах в рамках Лиги чемпионов. Это — рекорд турнира. Отметим, что француз является воспитанником «ПСЖ», он провёл за клуб четыре игры с 2013 по 2014 год. Также Коман выступал за «Ювентус», а в 2015 году на правах аренды перешёл в «Баварию». Вингер заключил полноценный контракт с мюнхенцами в 2017-м. Вместе с немецким клубом Коман выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.



Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене в среду, 8 марта. Начало — в 23:00 мск.

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