Колумбийский футболист отомстил фанату, ударившему его на поле. Видео

Перед началом матча 4-го тура чемпионата Колумбии, в котором встречались «Депортес Толима» и «Мильонариос», болельщик выбежал на поле и сзади ударил одного из футболистов гостей Даниэля Катаньо. Нападающий «Мильонариос» побежал за фанатом и толкнул его в ответ. После инцидента игра была перенесена.

«Футбольный клуб «Мильонариос» подчёркивает, что приоритетом является безопасность игроков и членов тренерского штаба, а также безопасность всех участников спортивной арены. Акты насилия должны быть решительно отвергнуты. Принимаемые профилактические меры необходимы для снижения рисков при проведении спортивного мероприятия», — написано в заявлении гостей в социальной сети.

«Депортес Толима» отвергает любую провокацию, агрессию или реакцию любого вида, которые приводят к насилию в футболе. Благодаря властям и всем принятым мерам ситуация была быстро взята под контроль. Этот так называемый болельщик был схвачен, и мы от клуба предпримем все соответствующие действия, чтобы он получил соответствующее наказание», — сообщили хозяева.