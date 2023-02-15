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«Мы сыграем с 15 игроками!» Артета — о фанатах перед матчем с «Манчестер Сити»

«Мы сыграем с 15 игроками!» Артета — о фанатах перед матчем с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поддержке болельщиков на домашнем стадионе. «Арсенал» сегодня, 15 февраля, будет принимать «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в перенесённом матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 22:30 по московскому времени.

«Мы сыграем с 15 игроками! Они так увлечены каждым моментом и дают нам энергию и поддержку. Давайте наслаждаться этим прекрасным вечером в действительно особенный день. Атмосфера, которую мы создаем на «Эмирейтс», невероятна. Игроки говорят об этом, быть частью этого — что-то особенное», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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