Генменеджер «Кармиотиссы» сообщил, что привнёс в клуб назначенный на пост тренера Кержаков

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус рассказал о работе Александра Кержакова на посту главного тренера кипрского клуба.



«Мы очень рады, что господин Кержаков присоединился к нашей команде в качестве главного тренера. Мы также очень довольны тем, что выиграли у „Аполлона“. Кержаков будет на скамейке запасных в матче с „Эносисом Паралимни“ в пятницу. Он привнёс в нашу команду позитивный настрой, и мы ожидаем, что под его руководством наша игра улучшится и мы выиграем больше игр», — приводит слова Антониуса ТАСС.



«Кармиотисса» сообщила о назначении Кержакова на пост главного тренера команды 8 февраля. В первом матче после назначения россиянина клуб победил «Аполлон» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Кипра, однако тренер ещё не присутствовал на скамейке команды.

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