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«Нет никаких проблем». Поттер — об игнорировании Кукурельей Мудрика в матче с «Вест Хэмом»

«Нет никаких проблем». Поттер — об игнорировании Кукурельей Мудрика в матче с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию, возникшую в матче английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1). Левый защитник клуба Марк Кукурелья периодически игнорировал украинского вингера Михаила Мудрика и не отдавал ему передачи в очевидных ситуациях.

«Нет никаких проблем с точки зрения чего-то зловещего. Во всяком случае, товарищи по команде понимают друг друга. Я бы сказал, что это довольно распространённая проблема. Не всегда легко найти своего партнёра, когда играешь против оборонительной пятёрки «Вест Хэма».

Это всего лишь третий матч Михаила с нами, так что проблем нет. Это больше вызов на понимание игры, и это довольно легко понять, когда понимаешь контекст, в котором находится «Челси», — приводит слова Поттера Mirror.

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