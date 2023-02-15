«Нет никаких проблем». Поттер — об игнорировании Кукурельей Мудрика в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию, возникшую в матче английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1). Левый защитник клуба Марк Кукурелья периодически игнорировал украинского вингера Михаила Мудрика и не отдавал ему передачи в очевидных ситуациях.



«Нет никаких проблем с точки зрения чего-то зловещего. Во всяком случае, товарищи по команде понимают друг друга. Я бы сказал, что это довольно распространённая проблема. Не всегда легко найти своего партнёра, когда играешь против оборонительной пятёрки «Вест Хэма».



Это всего лишь третий матч Михаила с нами, так что проблем нет. Это больше вызов на понимание игры, и это довольно легко понять, когда понимаешь контекст, в котором находится «Челси», — приводит слова Поттера Mirror.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: