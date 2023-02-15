Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты» по выкупу игрока

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука прокомментировал информацию о переговорах между «Торино» и «Аталантой» по поводу выкупа футболиста.
«Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата. Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Лёша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит пользу команде и старается играть как можно лучше», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой», которой принадлежат права на Миранчука. Сумма сделки по 27-летнему российскому полузащитнику может составить € 12 млн.
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