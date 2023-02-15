Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о нападающем синих Жоау Феликсе.

«Я знал его по мадридскому «Атлетико», когда мы играли с ними, а также когда смотрел их матчи в Ла Лиге. Был удивлён, когда он приехал — из-за качеств, которыми он обладает.



На тренировках и в матче с «Вест Хэмом» он показал, как умеет поворачиваться и создавать пространство. Он был невероятен на тренировках. Теперь он забил, что придаст ему уверенности. Он оказал огромное влияние, и я с нетерпением жду возможности видеть его в команде каждый день на таком высоком уровне», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «Челси».

«Челси» встретится с «Боруссией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня, 15 февраля. Матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игра начнётся в 23:00 мск.