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Руслан Нигматуллин: сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом» — главная интрига РПЛ

Руслан Нигматуллин: сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом» — главная интрига РПЛ
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что главной интригой во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги является возможная борьба за чемпионство между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В турнирной таблице команды разделяют шесть очков.

«Для меня главная интрига второй части чемпионата России — сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом». Самой главной интригой в чемпионате должна быть чемпионская гонка, а её в последнее время нет. Для меня интрига — это какие-нибудь возможные неудачи «Зенита», чем должен воспользоваться «Спартак». Хотелось бы больше спортивной составляющей и спортивной интриги. Этого я и жду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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