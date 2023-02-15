Руслан Нигматуллин: сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом» — главная интрига РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что главной интригой во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги является возможная борьба за чемпионство между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В турнирной таблице команды разделяют шесть очков.



«Для меня главная интрига второй части чемпионата России — сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом». Самой главной интригой в чемпионате должна быть чемпионская гонка, а её в последнее время нет. Для меня интрига — это какие-нибудь возможные неудачи «Зенита», чем должен воспользоваться «Спартак». Хотелось бы больше спортивной составляющей и спортивной интриги. Этого я и жду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.