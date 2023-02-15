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Полузащитник «Ман Сити» Родриго Эрнандес: у нас есть шанс обойти «Арсенал»

Полузащитник «Ман Сити» Родриго Эрнандес: у нас есть шанс обойти «Арсенал»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего перенесённого матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнётся в 22:30 мск.

«Это очень важная игра для нас. Это не финал, но нам придется играть так, как будто это финал, потому что на данный момент они — лучшая команда в лиге.

Мы были хороши в течение последнего месяца, даже несмотря на то, что иногда у нас были не лучшие результаты. Думаю, игра команды с «Астон Виллой» показывает, что мы собираемся бороться, и мы должны поехать туда с большими амбициями, потому что это будет большая игра для нас.

Впереди ещё 16 игр — это много. Да, у нас есть шанс обойти «Арсенал» и занять первое место в таблице. Надеюсь, мы сможем показать лучшую игру с лучшим соперником прямо сейчас», — приводит слова Родриго Эрнандеса официальный сайт «Манчестер Сити».

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