На просмотре в «Уфе» находится французский воспитанник «ПСЖ»
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На сборах «Уфы» в Турции на просмотре находится воспитанник «ПСЖ» — полузащитник Идрис Мзауияни, сообщает Metaratings.
23-летний французский футболист с 2020 года выступал в ОАЭ за клубы «Аль-Айн», «Аль-Зафра», «Аль-Фуджейра» и «Масфут». Также Мзауияни играл за команды «ПСЖ» U17 и U19. Он провёл пять матчей в юношеской Лиге УЕФА и забил один гол.
Напомним, «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 18 очков после 20 проведённых матчей. Команда находится в зоне вылета. В ближайшей официальной встрече уфимцы сыграют в Фонбет Кубке России с «Ахматом» (26 февраля). В первой игре после возобновления Первой лиги подопечные Арслана Халимбекова встретятся с «Велесом» (4 марта).
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