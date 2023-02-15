Гол Головина в ворота «Бреста» признан лучшим в Лиге 1 в январе
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Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим забитым мячом в январе во французской Лиге 1. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Напомним, «Монако» принимал «Брест» в матче 17-го тура чемпионата Франции 1 января. Гол Александра Головина на 54-й минуте матча стал единственным во встрече — финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.
Всего в текущем сезоне французской Лиги 1 Головин провёл 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На счету полузащитника также шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы.
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