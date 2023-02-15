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Алдонин: Захарян правильно отказался от «Галатасарая». В Турцию все едут заканчивать

Алдонин: Захарян правильно отказался от «Галатасарая». В Турцию все едут заканчивать
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

«Отказаться от Турции — это правильное решение Арсена. Если у него до этого было предложение из АПЛ, то имеет смысл отказаться. Пока он молод, а в Турцию все едут заканчивать. Имеет смысл поиграть в более качественном чемпионате, если будет предложение.

Сложно сказать, сможет ли Захарян летом уехать в топовый чемпионат. Сейчас нет игр на международном уровне. Хочется смотреть на эту ситуацию с оптимизмом, но что-то пока оптимизма не добавляется. Возраст и хорошая форма Захаряна сыграют на руку. Но я не знаю, как ему надо играть, чтобы его захотели подписать топ-клубы», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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