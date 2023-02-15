Серхио Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Видео
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 французский «ПСЖ» принимал немецкую «Баварию». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч завершился победой «Баварии» со счётом 1:0.
После финального свистка футболисты «ПСЖ» отправились к фанатской трибуне, куда устремились и фотографы. Один из фотокорреспондентов задел защитника Серхио Рамоса. Футболист жёстко отреагировал на это, оттолкнув фотографа.
Единственный гол в матче на 54-й минуте забил французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман. На 90+2-й минуте французский защитник Бенжамен Павар получил вторую жёлтую карточку, оставив мюнхенцев в меньшинстве.
Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене (Германия).
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