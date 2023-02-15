Канселу прокомментировал информацию о драке с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал отношения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а также рассказал об адаптации в мюнхенском клубе.
«Это ложь, что я дрался с Гвардиолой, полная ложь. Я не чувствовал себя важным футболистом «Сити» в последних играх. Я поговорил с тренером, и он согласился. Я, тренер и клуб решили, что я должен уйти, что это станет лучшим вариантом для меня. Мне нравятся новые возможности, и я ничего не имею против «Сити». Там я сделал шаг, чтобы добиться того, чего хотел достичь. Я стал игроком, которым являюсь сегодня, и я очень благодарен Пепу и клубу. Они дали мне и моей семье всё, и я никогда этого не забуду. В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, и, может быть, я вернусь, когда сезон закончится.
«Бавария»? Мои товарищи по команде приняли меня очень хорошо, я чувствую себя очень комфортно с первого дня. Это классная команда, я пришёл помочь им», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.
Напомним, 28-летний португалец перешёл в «Баварию» из «Сити» на правах аренды в конце января 2023 года.
Самые жестокие ограбления футболистов:
- 15 февраля 2023
-
16:05
-
15:57
-
15:48
-
15:47
-
15:41
-
15:37
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:01
-
15:00
-
14:44
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:02
-
13:57
-
13:50
-
13:39
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
12:58
-
12:57
-
12:55
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:40
-
12:20