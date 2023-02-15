Канселу прокомментировал информацию о драке с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал отношения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, а также рассказал об адаптации в мюнхенском клубе.



«Это ложь, что я дрался с Гвардиолой, полная ложь. Я не чувствовал себя важным футболистом «Сити» в последних играх. Я поговорил с тренером, и он согласился. Я, тренер и клуб решили, что я должен уйти, что это станет лучшим вариантом для меня. Мне нравятся новые возможности, и я ничего не имею против «Сити». Там я сделал шаг, чтобы добиться того, чего хотел достичь. Я стал игроком, которым являюсь сегодня, и я очень благодарен Пепу и клубу. Они дали мне и моей семье всё, и я никогда этого не забуду. В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, и, может быть, я вернусь, когда сезон закончится.



«Бавария»? Мои товарищи по команде приняли меня очень хорошо, я чувствую себя очень комфортно с первого дня. Это классная команда, я пришёл помочь им», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.



Напомним, 28-летний португалец перешёл в «Баварию» из «Сити» на правах аренды в конце января 2023 года.

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