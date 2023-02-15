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Акинфеев рассказал, от чего будет зависеть продолжительность его карьеры

Акинфеев рассказал, от чего будет зависеть продолжительность его карьеры
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что продолжительность его карьеры будет зависеть от здоровья. 36-летний голкипер подчеркнул, что готов уступить дорогу молодым.

«Четкого плана нет и не может быть по одной простой причине — здоровье. Когда ты не молодеешь, то будешь играть столько, сколько отведено свыше. Тем более я уже много раз говорил, что никогда не буду держаться за свое место, если пойму, что уже не тяну. Есть у нас сейчас Слава Тороп, который отлично играет на Кубок и много матчей на сборах. Есть Илья Помазун, который блестяще выступает в аренде в «Урале». Мне хочется, чтобы как можно больше молодых вратарей выросли в настоящих звезд. Вижу, что есть молодежь, которая подпирает. При этом они прекрасно знают, что никаких палок в колеса я ставить не буду», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

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