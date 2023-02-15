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Кан — о Мбаппе: во втором тайме мы увидели, на что он способен. «Баварии» немного повезло

Кан — о Мбаппе: во втором тайме мы увидели, на что он способен. «Баварии» немного повезло
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы одержали гостевую победу со счётом 1:0.

«Во втором тайме мы увидели, на что способен этот совершенно исключительный игрок — вызывая эмоции не только у болельщиков, но и у своей команды. Нам немного повезло», — приводит слова Кана Sport1.de.

Напомним, 24-летний Мбаппе начал игру на скамейке запасных из-за повреждения, полученного в начале февраля. Нападающий появился на поле во втором тайме и забил гол, позже отменённый из-за офсайда.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало — в 23:00 мск.

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