Акинфеев высказался о турнирных амбициях ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о турнирных амбициях своей команды. По словам футболиста, армейцам рано думать о чемпионстве. По его мнению, чтобы претендовать на чемпионство, весеннюю часть РПЛ нужно начинать в топ-3.

«Есть ли у ЦСКА чемпионские перспективы в период, когда строится новая команда? Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят… Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно, сможем или не сможем. Всё будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.



Что-то ещё можно вернуть [в этом сезоне РПЛ], но по факту мы пока всё равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что если мечтаешь о чём-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.

Верю ли я, что ЦСКА ещё станет чемпионом при мне? Могу верить во что угодно. Но не знаю», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».