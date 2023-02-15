Форвард «Баварии» Коман рассказал, почему не праздновал гол в ворота «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему не праздновал забитый гол в ворота «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Забить гол на «Парк де Пренс» — детская мечта. Это был особенный момент. Это клуб, в котором я вырос, город, в котором я родился. Я не хотел праздновать гол перед болельщиками», — приводит слова Комана в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.



Напомним, 26-летний француз является воспитанником «ПСЖ». Он провёл за клуб четыре игры с 2013 по 2014 год. За «Баварию» Коман выступает с 2015 года. Отметим, что в прошедшей встрече вингер установил рекорд Лиги чемпионов, одержав 39-ю победу в своих первых 50 матчах в турнире.



Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене в среду, 8 марта. Начало — в 23:00 мск.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»: