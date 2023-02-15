Акинфеев: раньше все ругались на поле, это подстёгивало! А сейчас молодым «пихач» не нужен

Ветеран ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что перестал «пихать» молодым футболистам на тренировках. По его словам, нынешнему поколению игроков это не нужно.

«Кому из молодых игроков приходится «пихать» на тренировках? Да уже не «пихаю». На тренировках подсказываю, могу прикрикнуть, если кто-то не бежит. А так — достаточно молодая, ровная команда. Думаю, что этот «пихач» им сейчас совершенно не нужен. Многие ребята пришли из дубля, сейчас с нами тренируются; есть легионеры, которые этого никогда не понимали и не понимают. Теперь всё более спокойно, лояльно. Сейчас можно увидеть, что, когда в наши ворота забивают гол, просто беру мяч из ворот и выбиваю его на центр.

Было ли раньше намного больше эмоций? Конечно! Когда братья, Игнаш играли, надо же поругаться, подраться на поле! Нас это подстёгивало. И они понимали, что не должны меня подводить, и я — их. Тем более мы все вместе и в сборной России играли», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».