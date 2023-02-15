«Будет нелегко». Аллегри — о матче «Ювентус» — «Нант» в 1/16 Лиги Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Алегри поделился мнением о французском «Нанте» в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы, а также рассказал о состоянии травмированных в своей команде. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 23:00 мск.
«Мы знаем, что это будет нелегко, так как с французскими командами сложно играть. У «Нанта» всё хорошо с составом, а в атаке стоят качественные и техничные игроки. Противостояние длится в течение 180 минут, и нам нужно будет заложить основу, чтобы отправиться в Нант с хорошим отрывом.
Какой будет состав? Я ещё не определился, так как должен оценить состояние каждого, учитывая, что в воскресенье будет игра со «Специей». К нам вернулся Куадрадо, но он не может сыграть все 100% времени. Вернулся Бонуччи, благодаря которому создаётся особый климат в команде, но нет Милика и Погба. Все остальные доступны.
Погба? Как и команда, он тоже должен восстанавливаться постепенно, шаг за шагом. Надеюсь, он вернётся к нам как можно скорее», — приводит слова Аллегри официальный аккаунт «Ювентуса» в социальных сетях.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
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