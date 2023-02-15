В «Зените» заявили о планах провести встречу с Жирковым для обсуждения его будущего

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство сине-бело-голубых собирается встретиться с бывшим защитником команды Юрием Жирковым, недавно объявившем о завершении игровой карьеры, чтобы обсудить с ним его дальнейшие планы.
«Мы обязательно встретимся с Юрием Жирковым и обсудим его планы на ближайшую и среднесрочную перспективу», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. Защитник в составе санкт-петербургской команды стал трёхкратным чемпионом России (2019, 2020 и 2021) и по два раза одержал победу в Кубке (2016 и 2020) и Суперкубке (2016/2017 и 2020/2021) страны. Всего за «Зенит» Жирков сыграл 127 матчей, в которых забил пять голов и сделал 16 результативных передач.
- 15 февраля 2023
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