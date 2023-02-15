«Мы не Неймар! К чёрту «ПСЖ»!» Фанаты «Баварии» выразили возмущение ценами на билеты на ЛЧ

Болельщики мюнхенской «Баварии» выразили недовольство стоимостью билетов на выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (1:0).
Во время матча, который проходил вчера, 14 февраля, в Париже, фанаты мюнхенцев развернули баннер с надписью: «70 евро? Мы не Неймар! 20 — это много! К чёрту «ПСЖ»!»
Напомним, победу баварцам принёс гол французского вингера Кингсли Комана, который является воспитанником «ПСЖ». Во время игры в ворота «Баварии» были не засчитаны два гола форварда парижан Килиана Мбаппе. В обоих случаях взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. Вторая встреча в рамках двухматчевого противостояния состоится 8 марта в Мюнхене. Стартовый свисток в матче прозвучит в 23:00 мск.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
- 15 февраля 2023
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