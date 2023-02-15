Игрок «Урала» Сунгатулин: у российских футболистов есть проблемы с психологией

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин заявил, что российские футболисты испытывают психологические проблемы.
«У российских футболистов есть проблемы с психологией. По себе это ощущаю. Думаю, всё идёт из детского футбола. Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, кричат. Неправильно, что даже там требуют результата. Приходится постоянно думать, что надо побеждать, даже кайфануть от футбола не получается. Некоторые тренеры оказывают давление, говорят детям: «Нужно выиграть любой ценой».
И вот ты играешь под этим давлением, а лишний раз ошибёшься — накричат или на лавку посадят. Этот страх потом шлейфом за тобой идёт. Подсознательно всё равно думаешь об этом.Согласен с главным тренером сборной. Ничего полезного сахар организму спортсмена не даёт. Стараюсь ограничивать себя в употреблении сладкого. За последние две недели съел только пару кексов в выходной день», — цитирует Сунгатулина «РБ Спорт».
- 15 февраля 2023
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