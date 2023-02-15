Команды Кингсли Комана ни разу не проигрывали в матчах, в которых он забивал

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман забил гол в ворота французского «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0), принеся тем самым победу своей команде. Француз является автором уникального достижения: ни в одном из 56 официальных матчей, в которых он забивал, его команда не потерпела поражения, одержав 53 победы и три раза сыграв вничью. Об этом сообщает «твиттер» MisterChip.

Также ранее стало известно, что футболист установил рекорд Лиги чемпионов, одержав 39 побед в 50 первых матчах в турнире.

Напомним, до «Баварии» 26-летний Коман выступал за «ПСЖ», воспитанником которого является, и туринский «Ювентус». В текущем сезоне на счету француза пять голов и пять результативных передач в 21 матче.

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