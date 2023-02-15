Защитник «Ювентуса» Бремер: как команда мы доказали свою ценность

Центральный защитник «Ювентуса» Бремер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом», а также рассказал о состоянии команды на фоне скандала из-за обвинений в финансовых махинациях.
«Это будет важный матч. Мы должны добраться до финала, и для этого двигаться шаг за шагом, от матча к матчу, начиная с завтрашнего дня. Что думаю о «Нанте»? Мы видели их, они являются очень аккуратной командой, которая очень играет хорошо. Мы тоже должны подойти к матче ответственно.
Будет ли оборона в три или четыре защитника? Я подстроюсь под любую схему, это не проблема. Я доволен тем, что лично сделал к этому моменту, и должен продолжать расти. На уровне команды мы тоже доказали свою ценность, и мы знаем, чего стоим. Вся команда в порядке, и мы должны продолжать в том же духе, думая позитивно. Затем увидим, где мы будем в конце сезона», — приводит слова Бремера официальный сайт клуба.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
- 15 февраля 2023
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