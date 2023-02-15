Хаверц: цель «Челси» — попадание в топ-4 АПЛ

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал ситуацию в стане лондонского клуба, который на фоне больших кадровых изменений в руководстве и команде имеет неудовлетворительные результаты: 10-е место английской Премьер-лиги и вылет из Кубка Англии и Кубка лиги.
«Когда в середине сезона приходит новый тренер, в самом клубе происходит множество изменений, появляется новый владелец, новые игроки — это совершенно уникальная ситуация. Думаю, что всему нужно время, чтобы прийти в норму.
Конечно, нашей целью по-прежнему остаётся попадание в четвёрку лучших в Премьер-лиге. Думаю, все понимают, что мы не удовлетворены своим положением и что ожидания «Челси» перед началом сезона были другими. Мы здесь, чтобы выигрывать титулы, и это происходит каждый год», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Челси».
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 15 февраля 2023
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